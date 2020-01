STADA kritisiert SVA-Empfehlung zur Verschreibungspflicht von Doxylamin für Senioren

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Bad Vilbel (ots) -- Der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht (SVA)hat empfohlen, Doxylamin für Patienten über 65 Jahrenrezeptpflichtig zu machen.- Aus Sicht von STADA gibt es keine Datenlage, die dieseEinschätzung rechtfertigt.- STADA Deutschlandchef Eelco Ockers: "Wir können dieSVA-Empfehlung zu Doxylamin absolut nicht nachvollziehen, dennvor allem ältere Menschen vertrauen seit Jahrzehnten auf Hoggar®Night als sicheres und wirksames Schlafmittel. Gerade ihnensollte der rezeptfreie Zugang zu sanften Präparaten weiterhinmöglich sein."In seiner Sitzung vom 23. Januar 2020 hat der Sachverständigenausschuss fürVerschreibungspflicht (SVA) empfohlen, bestimmte Antihistaminika der 1.Generation bei Patienten über 65 Jahren der Verschreibungspflicht zuunterstellen. Betroffen davon ist unter anderem der Wirkstoff Doxylamin, der inHoggar® Night enthalten ist. Das Bundesministerium für Gesundheit entscheidet imnächsten Schritt, ob es der Empfehlung des SVA folgt. Das bewährte Arzneimittelzur Kurzzeitbehandlung von akuten Schlafstörungen ist nach wie vor für allePatienten rezeptfrei in der Apotheke erhältlich."Selbstverständlich hat die Sicherheit der Patienten für uns oberste Priorität,"betont Eelco Ockers, Deutschlandchef von STADA. "Im Falle von Doxylamin könnenwir die SVA-Empfehlung absolut nicht nachvollziehen, denn vor allem ältereMenschen vertrauen bereits seit über 40 Jahren auf Hoggar® Night als sicheresund wirksames Schlafmittel. Gerade ihnen sollte der rezeptfreie Zugang zuPräparaten weiterhin möglich sein, die nicht abhängig machen und gesunden Schlaffördern."In dem vom SVA veröffentlichten Kurzprotokoll werden keine Gründe für dieEntscheidung genannt. Kritiker diskutieren zwar seit Längerem ein erhöhtesSturzrisiko unter Einnahme von Antihistaminika. Es gibt jedoch keine belastbarenStudien, die diese Annahme belegen.Um die Unbedenklichkeit des Wirkstoffs Doxylamin zu überprüfen, hat STADA einebeim BfArM gemeldete Studie durchgeführt. In die Auswertung flossen Aussagen vonrund 170 Ärzten ein, die in den vergangenen sechs Monaten insgesamt mehr als310.000 Patienten, davon 150.000 im Alter von über 65, behandelten. DieErgebnisse liefern über alle Altersgruppen hinweg keinerlei Hinweise auf eineerhöhte Sturzgefahr.Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hatte imZuge der Diskussion umfangreiche Bewertungen der Sicherheit betroffenerWirkstoffe vorgenommen. In einem Protokoll der letzten SVA-Sitzung vom Juni 2019heißt es, die Anzahl der Berichte zu Nebenwirkungen bei Älteren seien insgesamteher unauffällig.[1][1]http://ots.de/c7gVrP (siehe Anlage 6)Über die STADA Arzneimittel AGDie STADA Arzneimittel AG ist ein Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel.Das Unternehmen setzt auf eine Zwei-Säulen-Strategie bestehend aus Generika,inklusive Spezialpharmazeutika und verschreibungsfreien Consumer HealthProdukten. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihre Produkte in rund120 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte STADA einen bereinigtenKonzernumsatz von 2.330,8 Millionen Euro und ein bereinigtes Ergebnis vorZinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 503,5 Millionen Euro. Zum 31.Dezember 2018 beschäftigte STADA weltweit 10.416 Mitarbeiter.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:STADA Arzneimittel AGMedia RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-165Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: press@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/presseWeitere Informationen für Kapitalmarktteilnehmer:STADA Arzneimittel AGInvestor & Creditor RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-4689Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: ir@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unterwww.stada.de/investor-relationsWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13125/4502899OTS: Stada ArzneimittelISIN: DE0007251803Original-Content von: Stada Arzneimittel, übermittelt durch news aktuell