Bad Vilbel (ots) - Die STADA Arzneimittel AG und die Ladival GmbH& Co KG haben sich darauf geeinigt, dass der deutsche Pharmakonzernab sofort die Rechte am Sonnenschutzmittel Ladival zurückübertragenbekommt. 2013 hatte STADA diese Rechte an die KG veräußert undLadival seither als Lizenznehmer in deutschen Apotheken vertrieben."Wir haben in sehr guten und intensiven Gesprächen eine Übereinkunftgetroffen, dass STADA nicht erst Ende 2021 - wie vertraglichvorgesehen -, sondern bereits jetzt diese Rechte zurückerwirbt",erklärten STADA-CEO Claudio Albrecht und Ingo Söhngen,Geschäftsführer der KG, unisono.Über die finanziellen Rahmenbedingungen dieser Transaktion wurdeStillschweigen vereinbart. Für Albrecht ist mit dem Rückkauf vonLadival ein weiterer Meilenstein für die künftige Ausrichtung vonSTADA erzielt worden. "Ladival ist eine der bekanntesten Marken vonSTADA. Seit dem erfolgreichen Relaunch Anfang 2018 sind wir mitunserem Sonnenschutzmittel auf der Überholspur. Erstmals seit langerZeit konnte Ladival jetzt die Position als Nummer eins in dendeutschen Apotheken zurückgewinnen", freute sich Albrecht. DerMarktanteil beim Absatz betrug im Juli 28,4 Prozent. "Ladival wirdsicher wesentlich zu unserem Prozess, erfolgreiche Marken zuinternationalisieren, beitragen."Auch die KG sieht das Verhandlungsergebnis positiv. "Eigentlichwollten wir Ladival nicht vorzeitig an die STADA zurückverkaufen,respektieren aber den Wunsch des neuen Managements. Ich denke, wirhaben für beide Seiten eine sehr faire Lösung erzielt." Im Rahmen derVereinbarung einigten sich STADA und die KG darauf, dass die KG dieMarke Ladival künftig exklusiv in China (inklusive Hongkong),Südkorea und Singapur nutzen darf. STADA besitzt aber in allen dreiLändern eine Rückkaufsoption.Über die STADA Arzneimittel AGDie STADA Arzneimittel AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mitSitz im hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eineDrei-Säulen-Strategie bestehend aus Generika, verschreibungsfreienOTC-Produkten und Spezialpharmazeutika, insbesondere Biosimilars.Weltweit ist STADA mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in rund 30Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählenin Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie. ImGeschäftsjahr 2017 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von2.255,3 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuernund Abschreibungen (EBITDA) von 433,9 Millionen Euro und einenbereinigten Konzerngewinn von 195,6 Millionen Euro. Zum 31. Dezember2017 beschäftigte STADA weltweit 10.176 Mitarbeiter.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:STADA Arzneimittel AGMedia RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-165Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: press@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/presseWeitere Informationen für Kapitalmarktteilnehmer:STADA Arzneimittel AGInvestor & Creditor RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-113Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: ir@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unterwww.stada.de/investor-relationsOriginal-Content von: Stada Arzneimittel, übermittelt durch news aktuell