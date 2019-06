STADA erwirbt OTC-Markenportfolio von GSK und stärkt damit Geschäft mit Hautpflegeprodukten in Europa

Bad Vilbel (ots) -- Akquisition von sechs Marken, fünf Hautpflegeprodukten und einempädiatrischen Hustenmittel- Produktion wird an STADA-Tochter Thornton & Ross, Huddersfield(UK), übertragen- STADA-Vorstandsvorsitzender Peter Goldschmidt: "STADA wird zumbevorzugten Partner im europäischen Markt."Die STADA Arzneimittel AG erwirbt fünf Hautpflegemarken sowie einpädiatrisches Hustenmittel von GlaxoSmithKline und baut damit dasConsumer Health-Geschäft in Europa sowie ausgewählten Märkten in APACund Lateinamerika weiter aus. Die Übernahme soll im August 2019abgeschlossen sein. "Damit stärkt STADA seine Position alsbevorzugter Partner im europäischen Gesundheitsmarkt und nutzt dieChance, ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Health sowieGenerika zu werden", sagt Vorstandsvorsitzender Peter Goldschmidt.Mit Ausnahme einiger weniger spezieller Produkte wird die gesamteProduktion der fünf zu erwerbenden Hautpflegeprodukte an Thornton &Ross übertragen, die bereits über ein weitreichendes Know-how indiesem Segment verfügen. Die Produkte sind eine hervorragendeErgänzung zum bestehenden Portfolio. "Wir freuen uns darauf, diesennamhaften Marken ein neues Zuhause zu geben und sie in eineerfolgreiche Zukunft zu führen," sagt Roger Scarlett-Smith, der alsExecutive Vice President UK das britische STADA-Geschäft verantwortetund bis September 2016 Head of Global Categories bei GSK war.Das von GSK zu erwerbende Portfolio umfasst die folgendenProdukte, die alle eine starke Markenbekanntheit aufweisen sowie eingroßes Wachstumspotenzial bieten:Oilatum ist eine umfassende Pflegeserie, die 50 Prozent desUmsatzes ausmacht und in Europa, insbesondere in Großbritannien undPolen, erhebliche Umsätze generiert und zum Aufbau einessignifikanten Wachstums in der APAC-Region beiträgt.Eurax ist eine hochwirksame Creme zur Linderung von Juckreiz mitbedeutenden Umsätzen in Frankreich, Italien und Norwegen sowie inGroßbritannien, Irland und Hong Kong.Savlon Antiseptic Cream ist eine bekannte britische Marke mithoher Kundenbindung.Ceridal ist eine hochspezialisierte Hautpflegemarke mitVertriebsfokus in Finnland und Dänemark.Die Produktpalette von Tixylix an pädiatrischen Hustenmitteln isteine etablierte britische Marke.Polytar ist ein Schuppenshampoo auf Kohle-Teer-Basis, das inGroßbritannien verkauft wird. In Spanien und Portugal ist es unterdem Markennamen Tarmed bekannt. Polytar/Tarmed wird zur Behandlungder Kopfhaut einschließlich Psoriasis eingesetzt. Dieses Produkt isteine gute Ergänzung des STADA-Portfolios, zu dem auch Nizoral undHedrin gehören.Über die STADA ArzneimittelAG Die STADA Arzneimittel AG ist ein börsennotiertes Unternehmenmit Sitz im hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eineZwei-Säulen-Strategie bestehend aus Generika, inklusiveSpezialpharmazeutika und verschreibungsfreien Consumer HealthProdukten. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihre Produktein rund 130 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte STADA einenbereinigten Konzernumsatz von 2.330,8 Millionen Euro und einbereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)von 503,5 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte STADAweltweit 10.416 Mitarbeiter.Weitere Informationen für Journalisten:STADA Arzneimittel AGMedia RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-165Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: press@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/presseWeitere Informationen für Kapitalmarktteilnehmer:STADA Arzneimittel AGInvestor & Creditor RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-4689Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: ir@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unterwww.stada.de/investor-relationsOriginal-Content von: Stada Arzneimittel, übermittelt durch news aktuell