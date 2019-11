STADA Zahl des Monats: Jeder zweite Deutsche hat Angst vor dem Altern

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Bad Vilbel (ots) - Der Wunsch alt und grau zu werden ist nicht bei jedemvorhanden. In Deutschland hat mehr als jeder Zweite Angst vor dem Altern (54Prozent). Vor allem die Vorstellung, sich nicht mehr eigenständig bewegen zukönnen und auf andere angewiesen zu sein, bereitet vielen DeutschenBauchschmerzen (25 Prozent).Mehr Zuversichtlichkeit ist hingegen bei den Serben zu erkennen. Dort blicken 61Prozent dem Altern positiv entgegen. Ihre Einstellung begründen sie damit, dasses sich dabei um einen natürlichen Prozess handele, der eben zum Lebendazugehört. Diese Ansicht teilen in Polen gerade einmal 27 Prozent. Europaweitherrscht hier die größte Angst vor dem Alter (68 Prozent). Besondere Sorgebereitet den Menschen in Polen der körperliche Verfall, der oft mitfortschreitendem Alter einhergeht (26 Prozent). Im europäischen Gesamtvergleichist auch zu erkennen, dass vor allem Männer negativ in ihre Zukunft schauen (62Prozent).Das sind die Ergebnisse des STADA Gesundheitsreports 2019, einer repräsentativenStudie mit 18.000 Befragten aus neun Ländern. Das Marktforschungsinstitut KantarHealth hat im Auftrag der STADA Arzneimittel AG jeweils rund 2.000 Menschen ausDeutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Polen, Russland, Serbien, Spanien unddem Vereinigten Königreich zum Thema "Die Zukunft deiner Gesundheit" befragt.Weitere Informationen zum STADA Gesundheitsreport sowie vieles mehr finden Sieunter: www.deinegesundheit.stada.Über die STADA Arzneimittel AGDie STADA Arzneimittel AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz imhessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eine Zwei-Säulen-Strategiebestehend aus Generika, inklusive Spezialpharmazeutika und verschreibungsfreienConsumer Health Produkten. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihreProdukte in rund 120 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte STADA einenbereinigten Konzernumsatz von 2.330,8 Millionen Euro und ein bereinigtesErgebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 503,5 MillionenEuro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte STADA weltweit 10.416 Mitarbeiter.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:STADA Arzneimittel AGMedia RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-165Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: press@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de/presseWeitere Informationen für Kapitalmarktteilnehmer:STADA Arzneimittel AGInvestor & Creditor RelationsStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49 (0) 6101 603-4689Fax: +49 (0) 6101 603-215E-Mail: ir@stada.deOder besuchen Sie uns im Internet unterwww.stada.de/investor-relationsWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13125/4453296OTS: Stada ArzneimittelISIN: DE0007251803Original-Content von: Stada Arzneimittel, übermittelt durch news aktuell