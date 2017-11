STADA Gesundheitsreport 2017: Jungen Erwachsenen fehlt es an Gesundheitsbildung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Bad Vilbel (ots) -Der STADA Gesundheitsreport 2017 zum Thema "Nachhilfe nötig: MussGesundheit Schule machen?" kommt zu einem besorgniserregendenErgebnis: Rund zwei Drittel der 18- bis 24-Jährigen in Deutschlandverfügen über eine unzureichende Gesundheitskompetenz. Sie tappen beielementaren Gesundheitsthemen im Dunkeln. Die Ergebnisse des Reportszeigen, dass hier auch das deutsche Bildungssystem Nachhilfebenötigt."Gesundheitsthemen sind in Deutschland gerade bei den jüngerenBevölkerungsschichten zwischen 18 und 24 Jahren ungenügend präsent.Das überrascht, denn gerade im Zeitalter von sozialen Medien ist derTrend zum 'mündigen Patienten' unübersehbar", ist Dr. ClaudioAlbrecht, Vorstandsvorsitzender der STADA, überzeugt. "Das Wissen umunsere Gesundheit kennt keine Altersgrenze - je früher desto besser.Daher glauben wir, dass es auch eine kritische Frage an unsereBildungssysteme sein muss, wie wir dieses Bewusstsein stärken. Wirwollen mit unserem Gesundheitsreport 2017 einen konkreten Beitrag zumGesundheitsbewusstsein leisten und mit unserer Digitalkampagnewww.health-checker.de wachrütteln.""Generation Ahnungslos" in GesundheitsfragenDer aktuelle Report der "Alles Gute"-Initiative will herausfinden,wie Gesundheitswissen vermittelt wird und wie gut die jungeGeneration informiert ist. Deshalb wurden Menschen zwischen 18 und 24Jahren zu ihrer Gesundheitsbildung befragt. Dabei wurde gezielt auchauf die Schulzeit eingegangen. Die Ergebnisse sind alarmierend: DerMehrheit der jungen Erwachsenen fehlt es an ausreichenderGesundheitskompetenz. 49 Prozent von ihnen verfügen über eineproblematische, 17 Prozent sogar über eine inadäquateGesundheitskompetenz. Nur 34 Prozent haben eine ausreichendeGesundheitskompetenz, ermittelt anhand der Kurzform desstandardisierten European Health Literacy Survey. Die Defizite machensich bemerkbar: Die jungen Erwachsenen finden sich mühsamer imGesundheitssystem zurecht, können Anweisungen von Ärzten schwierigerverstehen und sich schlechter um ihre eigene Gesundheit kümmern. Umherauszufinden, wo die blinden Flecken besonders groß sind, wurde dieGesundheitskompetenz auf weitere relevante Fragestellungen aus demAlltag übertragen. Auch hier zeigten sich bedenkenswerte Irrtümer.Die größten Irrtümer im Überblick- Erkältung und Antibiotika: Nur 40 Prozent der 18- bis24-Jährigen wissen, wie lange sie mit einer Erkältung ansteckendsind. 13 Prozent beenden Antibiotika-Behandlungen zu früh. 38Prozent wissen nicht, was Antibiotikaresistenz bedeutet, und 36Prozent denken fälschlicherweise, dass Antibiotika gegen Virenhelfen.- Geschlechtskrankheiten: Das Wissensdefizit in diesem Bereich istalarmierend. 85 Prozent der Teilnehmer wissen nicht, dassungeschützter Sex sowohl HIV, Syphilis als auch HPV übertragenkann. Lediglich 54 Prozent nutzen immer ein Kondom, wenn sie miteinem neuen Partner schlafen.- Ärzte: 30 Prozent der Befragten wissen nicht, dass einGynäkologe hauptsächlich Frauen behandelt. 31 Prozent glaubenfälschlicherweise, dass nur Männer zum Urologen gehen dürfen.Dass ein Orthopäde auch Organschäden behandelt, denkenirrtümlicherweise 18 Prozent der Studien-Teilnehmer.- Gesundheitssystem: Rund 25 Prozent der jungen Erwachsenenglauben noch an die Praxisgebühr. 35 Prozent der Befragten habenkeine Ahnung, dass Hausärzte von den Krankenkassen pro Patientbezahlt werden. Darüber, dass sich Krankenkassen auch aus denBeiträgen ihrer Versicherten finanzieren, sind sich nur 62Prozent der Teilnehmer im Klaren.Gesundheit kaum auf dem LehrplanAber was sind die Ursachen für diese Defizite? Was in der Schulenicht gelernt wird, wird später nur selten aktiv nachgeholt. UndGesundheit ist selten Thema im Klassenzimmer. Nur 23 Prozent gebenan, sie hätten in der Schule am meisten über Gesundheit gelernt. Bei69 Prozent spielten Gesundheitsthemen nur eine geringe oder gar keineRolle im Unterricht. "Es findet in Deutschland keineGesundheitsbildung statt", bemängelt der Mediziner und Autor Dr. med.Johannes Wimmer, der die Studie mitentwickelt hat. "Junge Menschensind meist gesund und müssen sich nicht damit beschäftigen. Umsowichtiger, dass das Thema in der Schule einen festen Platz findet undspannend vermittelt wird. Nur so können die Menschen möglichenKrankheiten in späteren Jahren vorbeugen." Diesem Anspruch kommt dieSchule allerdings häufig nicht nach: Über Volkskrankheiten haben nur27 Prozent etwas gelernt, über Prävention 21 Prozent und dasGesundheitssystem 13 Prozent.80 Prozent fordern ein Schulfach "Gesundheit"Der STADA Gesundheitsreport 2017 zeigt großen Nachholbedarf, aberauch einen Lösungsansatz: Bei 36 Prozent der Befragten mitausreichender Gesundheitskompetenz spielte das Thema Gesundheit inder Schule eher eine große Rolle. Das trifft nur auf 25 Prozent derBefragten mit inadäquater Gesundheitskompetenz zu. Dieses Ergebnisverdeutlicht: Gesundheit auf dem Lehrplan trägt Früchte. DiverseMinisterien, Wissenschaftler und Initiativen fordern schon länger ein"Schulfach Gesundheit". Das gilt auch für 80 Prozent der 18- bis24-Jährigen, die sich ein solches Schulfach wünschen. Prof. Dr. KlausHurrelmann, einer der führenden Experten auf diesem Gebiet undMitentwickler der Studie, freut sich über dieses Ergebnis: "Esbestätigt, dass auch diejenigen das Fach als sinnvoll erachten, diees betrifft. Die Generation scheint zu spüren, dass Gesundheit ihrhöchstes Gut ist und dass Wissen hilft, Krankheiten vorzubeugen.Gesundheit braucht einen festen Platz im Klassenzimmer - als eigenesFach oder integriert in andere Fächer."Digitale Aufklärungskampagne #HealthCheckerEinen ersten Beitrag zur Vermittlung von Gesundheitswissen anjunge Erwachsene bietet STADA mit der aktuellen Digitalkampagne#HealthChecker. Zentrales Element ist dabei die Websitewww.health-checker.de. Hier werden Fakten aus der Studie präsentiert.Ein interaktiver Wissenstest regt darüber hinaus zum Selbst-Check inSachen Gesundheit an. Nach jeder Frage erfährt der User, ob errichtig lag und wie die Befragten des STADA Gesundheitsreports imVergleich antworteten. Außerdem werden nach jeder Frageweiterführende Gesundheits-Informationen angeboten.Methodik des STADA Gesundheitsreport 2017Der STADA Gesundheitsreport 2017 basiert auf einerbevölkerungsrepräsentativen Studie der Beratungs- undMarktforschungsagentur Kantar Health im Auftrag der STADAArzneimittel AG. Sie befragte 2.000 junge Menschen zwischen 18 und 24Jahren zu ihrer Gesundheitsbildung. Die Gesundheitskompetenz wurdeauf Basis der Kurzform des EU-weit standardisierten, validiertenHealth Literacy Survey ermittelt. Das Gesundheitswissen und dieBildungsthemen ermittelte der Report anhand eines Fragebogens, dender Mediziner Dr. med. 