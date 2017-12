STADA Aktie: Im 4. Quartal rechnet das Management mit Gegenwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

Liebe Leser,

STADA ist nach der Übernahme durch Bain Capital und Cinven wieder in ruhigerem Fahrwasser. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 10,1% und der Gewinn trotz hoher Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme um 8,9%. Beide Sparten sind gewachsen, die Markenprodukte sogar um 15% auf 703,8 Mio €. Im 4. Quartal rechnet das Management mit Gegenwind aufgrund der Schwäche des russischen Rubels und des britischen Pfunds sowie der politischen Turbulenzen in Katalonien. Zudem werden die Marketingaufwendungen in der Sparte Markenprodukte steigen.

Stellenstreichungen sind nicht ausgeschlossen

Dennoch wurde die Jahresprognose bestätigt: Bereinigt um etliche Sondereffekte erwartet STADA einen Umsatz von 2,28 bis 2,35 Mrd € sowie einen Gewinn von 195 bis 205 Mio €. Tatsächlich dürfte der Konzern 2,3 Mrd € umsetzen und 150 Mio € verdienen. In Erwartung eines zunehmenden Preisdrucks im kommenden Jahr will STADA die Herstellungskosten senken. Vor allem beim Rohstoffeinkauf, in der Lieferkette und im Lieferantenmanagement will der neue Konzernchef sparen.

Aber auch Stellenstreichungen sind nicht ausgeschlossen. Bain Capital und Cinven besitzen aktuell rund 65% der STADA-Aktien, streben aber einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag an. Dafür brauchen sie 75%. Den übrigen Aktionären wurde bereits eine Abfindung von 74,40 € pro Aktie angeboten. Da die Aktie im Bereich von 80 € notiert, spekulieren einige Börsianer offensichtlich auf ein noch höheres Angebot.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.