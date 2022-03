STACKIT: Die Cloud der Schwarz Gruppe startet in den Livebetrieb

Neckarsulm (ots) -STACKIT, die digitale Marke der Schwarz IT, bietet seine Cloud- und Colocation-Services ab sofort für Kunden außerhalb der Schwarz Gruppe an."Die Digitalisierung schreitet in allen Teilen der Gesellschaft unaufhörlich voran. Dabei spielt die Cloud als Basistechnologie eine immer wichtigere Rolle - auch bei uns in der Schwarz Gruppe mit unseren Handelssparten, der Produktion und dem Wertstoffmanagement. Der Cloud-Markt selbst wird von außereuropäischen Anbietern dominiert, mit STACKIT bieten wir den Kunden nun eine souveräne europäische Alternative", erläutert Christian Müller, Vorstandsvorsitzender der Schwarz IT.Von Erfahrung profitierenBereits 2018 startete die Schwarz Gruppe mit dem Aufbau der eigenen Cloud-Plattform, um die digitale Transformation innerhalb der Unternehmensgruppe durch eine eigene leistungsfähige Cloud- und Rechenzentrums-Infrastruktur voranzutreiben. In der Folge wurde STACKIT kontinuierlich zu einem attraktiven Geschäftsmodell für externe Kunden ausgebaut. Durch die Erfahrung aus dem internen Digitalisierungsprozess bietet die Schwarz Gruppe anderen Unternehmen umfassende Beratung und damit bestmöglichen Service bei der Digitalisierung."Zu Beginn konzentrieren wir uns auf Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen aller Branchen sowie Technologie-Start-ups", erklärt Müller. "Unser stetig wachsendes europaweites Team aus derzeit mehr als 150 Mitarbeitern arbeitet an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Erweiterung des Serviceportfolios unserer Cloud."Höchste SicherheitsstandardsBeim Aufbau der STACKIT Cloud legte die Schwarz Gruppe größten Wert auf Datensicherheit und Datenschutz. Die eigenen Rechenzentren in Deutschland und Österreich unterliegen somit vollständig dem europäischen Recht sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).Weitere InformationenWeitere Informationen rund um STACKIT finden Sie unter www.stackit.de.Weitere Informationen rund um die Unternehmensgruppe finden Sie auf der neuen Webseite der Schwarz Gruppe unter www.gruppe.schwarz.Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell