SSY: So schnell kann es gehen

SSY, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 5.74 HKD beinahe gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen SSY. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: SSY schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,56 % und somit 0,01 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,55 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 19,12 und liegt mit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 30,87. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält SSY auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.