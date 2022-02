SSR Mining: Können die Zahlen am 23. Februar überzeugen?

Weitere Suchergebnisse zu "SSR Mining":

Der Gold-, Silber-, Zink- und Zinnproduzent SSR Mining ISIN: CA7847301032 will am Mittwoch seine Jahreszahlen veröffentlichen. Die Aktie ist viele Wochen seitwärts gelaufen und hat sich gerade erst über den Widerstand gelegt. Man könnte den Eindruck haben, als ob diese Aufwärtsbewegung seit dem 04. Februar auch etwas mit der Geschäftsentwicklung zu tun haben könnte. Wenn die Zahlen am 23. Februar den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



