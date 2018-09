SSON und PEX Network präsentieren den Nordic Benchmarking-Bericht

Stockholm (ots/PRNewswire) -Einer der größten Faktoren, die den Wandel vorantreiben, isttransformative Technologie. Aber ohne eine aufgeschlosseneBelegschaft, die richtige Transformationsstrategie und ein effektivesÄnderungsmanagement kann auch die beste Technologie nicht zum Erfolgführen.Das Nordic Business Transformation Team hat in Zusammenarbeit mitdem PEX Network und SSON Unternehmen jeder Größe in den nordischenLändern befragt und einen Benchmarking-Bericht erstellt, um zuuntersuchen, wie Unternehmen ihren Weg durch unbekanntes und sichschnell veränderndes Gelände finden.Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:- 60 % der Befragten sagten, dass sie eine Geschäftsumwandlungplanen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, verglichen mit 2% zur Steigerung der Rendite- 40 % der führenden Unternehmen gaben an, dass die Standardisierungvon Prozessen ein wesentliches Hindernis bei der Umsetzung einerAutomatisierungslösung bleibt- 39 % gaben an, dass sie eine Methodik der kontinuierlichenVerbesserung in Bezug auf die Prozessverbesserung anwenden- 58 % planen oder sind derzeit im Begriff, ihre Prozesse für dieFinance Shared Services zu automatisierenDas Gleichgewicht zwischen Mensch und Maschine ist in diesemBenchmarking-Bericht ein wiederkehrendes Thema, weil Technologie injedem Unternehmen eine Rolle spielt, sei es zur Reparatur vonFahrrädern oder beim Umgang mit Milliarden von Bitcoin. DieserBericht zeigt, dass das Geheimnis einer effektiven Transformation inder Kombination von effizienten Backoffice-Prozessen, intelligenterAutomatisierungstechnik und Mitarbeitertalenten liegt.Gro Arnesen-Nyhus, Leiter der Abteilung für intelligenteAutomatisierung von Broadnet: "Einige Menschen haben großes Interessean neuen Technologien und finden das Thema Robotik überhaupt nichtbeängstigend. Andere haben eher Bedenken, ganz einfach, weil es einegroße Veränderung ist. Wir müssen auf allen Ebenen der Organisationunterschiedliche Strategien anwenden, je nach der allgemeinenEinstellung gegenüber robotergesteuerter Prozessautomatisierung(RPA).Laut der Umfrage sind die größten Herausforderungen, die dieBefragten für die nächsten 12 Monate prognostizieren, dasÄnderungsmanagement und die Transformation selbst, ein gemeinsamesThema in der nordischen Region.Alexander von Weinzierl: "Änderungsmanagement und die Einbindungder Organisation werden immer eine große Herausforderung sein. Indieser Hinsicht unterscheidet sich die Automatisierung nicht voneiner nicht technologiegestützten Transformation. Das einzig Wichtigedabei ist, von der Wertschöpfung auszugehen und die Automatisierungnicht zum Selbstzweck zu machen."Der Erfolg eines Geschäfts, also eines Unternehmens, das aufunvorhersehbare Umstände vorbereitet ist und sie meistert, hängt alsoentscheidend davon ab, wie die Menschen im Unternehmen mit ihrenRoboterkollegen nach besten Kräften und Fähigkeiten zusammenarbeiten.https://bit.ly/2QD7usrInformationen zum Nordic Business Transformation Summit 2018Bewerten Sie Geschäftsmodelle neu, um mehr Effizienz, Kostensenkungund Innovation zu erreichen? Oder riskieren Sie, an ein Unternehmenmit mehr Agilität zu verlieren? Branchenexperten können auf derNordic Business Transformation 2018, die vom 19. bis 21. November inStockholm, Schweden, stattfindet, Vergleiche mit den Besten derBranche anstellen.Pressekontakt:E-Mail:Binisha.Shah@iqpc.co.uk , Tel.: +44-(0)-207-368-9331Original-Content von: SSON and PEX Network, übermittelt durch news aktuell