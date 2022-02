SSI Schäfer erzielt im Geschäftsjahr 2021 deutliche Steigerungen bei Auftragseingang und Umsatz

Neunkirchen (ots) -- Auftragseingang wächst getragen von allen vier Geschäftsbereichen um 17,5 % auf knapp 2 Mrd. EUR- Umsatzerlöse der Gruppe wachsen um ca. 30 %- Größtes Projekt der Unternehmensgeschichte für US-Einzelhändler erfolgreich umgesetzt- Bedeutende Technologiepartnerschaften im Bereich Automatisierung abgeschlossen- Intralogistikgeschäft profitiert weiter vom boomenden Online-HandelDie SSI Schäfer Gruppe, ein international führender Lösungsanbieter von modularen Lager- und Logistiksystemen mit knapp 10.000 Mitarbeitern, hat im Geschäftsjahr 2021 auf Basis vorläufiger Zahlen seinen Auftragseingang und die Umsatzerlöse deutlich gesteigert. Getragen wurde die starke Performance beim Neugeschäft von allen vier Geschäftsbereichen Logistics Solutions, Products & Equipment, Customer Services sowie Waste & Packaging. Der Auftragseingang lag mit knapp 2 Mrd. EUR um 17,5 % über dem Vorjahr.Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 30 %. Größter Umsatztreiber war der Bereich Logistics Solutions, der insbesondere durch die Fertigstellung einer Reihe von großen Intralogistik-Projekten im vierten Quartal seine Erlöse sehr deutlich steigerte. Dazu zählte auch das größte Projekt der Unternehmensgeschichte, das E-Commerce Fulfillment Center eines der führenden Omnichannel-Einzelhändler der USA, das in nur drei Jahren Bauzeit rechtzeitig zum Black Friday 2021 an den Start ging. Auch der Geschäftsbereich Customer Services legte kräftig zu und profitierte von der hohen Projektauslastung. Die Bereiche Waste & Packaging und Products & Equipment entwickelten sich ebenfalls positiv.Beim Ergebnis verfestigt sich der positive Trend des Vorjahres und nach vorläufigen Zahlen hat die Gruppe ihre Profitabilität weiter deutlich ausgebaut.Steffen Bersch, CEO der SSI Schäfer Gruppe: "Wir sind zufrieden mit dem Verlauf des Geschäftsjahres, wenngleich der Markt und die laufende Transformation der Gruppe weiterhin herausfordernd bleiben. Wie in der gesamten Industrie, so waren im abgelaufenen Geschäftsjahr auch einzelne Aktivitäten der SSI Schäfer Gruppe von Lieferproblemen bei wesentlichen Komponenten und Materialkostensteigerungen betroffen. Dennoch sind wir bei allen unseren strategischen Prioritäten Innovation, Profitabilität, Wachstum, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterorientierung ein gutes Stück vorangekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben."Wichtige Technologiepartnerschaften gefestigt; mit der Nachhaltigkeitsstrategie auf KursWesentlicher Meilenstein für den Anspruch als Technologieführer der Branche war im zurückliegenden Geschäftsjahr die Übernahme der Mehrheit an der SWAN GmbH, durch die SSI Schäfer neben seiner eigenen Software WAMAS® seine Aktivitäten im Bereich der SAP Extended Warehouse Management (EWM) Integration erhöht. Dadurch stärkt die Gruppe ihre Marktposition und erschließt neue Kundenpotenziale. Im Bereich der fahrerlosen Transportsysteme in der Intralogistik wurde die bereits erfolgreich etablierte Partnerschaft mit dem österreichischen Hersteller von selbstfahrenden Fahrzeugen DS Automotion intensiviert und gemeinsame Entwicklungsarbeiten vorangetrieben.Auch im Bereich Nachhaltigkeit ist die SSI Schäfer Gruppe auf Kurs. Im Herbst letzten Jahres wurde die gruppenweite Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Sie wird mit dem Nachhaltigkeitsbericht 2021, der im Sommer 2022 veröffentlicht wird, vorgestellt. Auf Kundenseite hat die Gruppe im vergangenen Jahr in zahlreichen Projekten durch ihre intelligenten Intralogistiklösungen dazu beigetragen, die Bedürfnisse der Kunden noch effizienter und nachhaltiger zu erfüllen. Beispielhaft für die Innovationskraft ist die Vertical-Farming-Lösung in Zusammenarbeit mit Infarm zur nachhaltigen Versorgung einer zunehmend urbanisierten Gesellschaft, die noch bis 31. März 2022 auf der Expo 2020 in Dubai präsentiert wird.Auch im Jahr 2022 wird die SSI Schäfer Gruppe ihre Fokussierung auf modulare und skalierbare intralogistische Lösungen weiter vorantreiben.Pressekontakt:Pressestelle SSI Schäfer GruppeMelanie Kämpf / Senior Global Communications Manager / GlobalMarketingMobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.comAnnika Nolte / Project Manager Customer Relationship & PR / GlobalMarketingTel. Office +49 2735 70-9683 / Annika.Nolte@ssi-schaefer.comOriginal-Content von: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell