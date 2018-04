SR Technics prüft Restrukturierung – 200 Stellen weniger in Zürich

Zürich (awp) - SR Technics plant einen grösseren Stellenabbau in der Schweiz. Die Flugzeugwartungsfirma prüft eine Restrukturierung am Standort Zürich, bei der in der Flugzeugwartung bis zu 300 Stellen abgebaut werden könnten. Gleichzeitig erwäge man, die Triebwerkswartung mit der Schaffung von rund 100 Arbeitsplätzen auszubauen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit bestätigte das Unternehmen Medienberichte über einen bevorstehenden Stellenabbau vom ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten