SRK verstärkt Hilfe für Geflüchtete aus Myanmar

Bern (ots) - Mit dem Monsun spitzt sich die Lage in denFlüchtlingscamps im Süden von Bangladesch weiter zu. Überschwemmungenund Epidemien bedrohen die Menschen, die zu Hunderttausenden ausMyanmar geflohen sind. Das SRK verstärkt die Nothilfe und setztlangfristig Projekte im Umfang von mindesten 3.5 Millionen Frankenum.Heftiger Regen, Erdrutsche und starker Wind bedrohen in denkommenden Monaten hunderttausende Menschen, die aus Myanmar nachBangladesch geflohen sind. Das SRK baut seine Nothilfe aus, um dieMenschen vor den Gefahren des Monsuns zu schützen.Mit der Verteilung von Werkzeug-Sets im Umfang von 100'000 Frankenbeteiligt sich das SRK an einem Appell der Internationalen Föderationder Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Rund 1000 Familienkönnen so ihre einfachen Behausungen verstärken und notfalls selberdas Nötigste reparieren.Hygiene für bessere GesundheitGleichzeitig intensiviert das SRK seine Hygienekampagnen. Regenund Unwetter drohen die ohnehin unzureichenden sanitären Anlagen zuunterspülen. Das führt zu massiven Hygiene- und Gesundheitsproblemen.Umso wichtiger ist es, die Menschen dafür zu sensibilisieren, wie miteinfachen Massnahmen die Gesundheit besser geschützt werden kann -etwa durch regelmässiges Händewaschen mit Seife.Seit Ausbruch der Krise im Spätsommer 2017 leistet das SRKNothilfe in den Camps. Es unterstützt die koordinierte Hilfsoperationder internationalen Rotkreuz-Föderation, unter anderem mit bisher 24Fachpersonen aus seinem Nothilfe-Personalpool. Siebzehn von ihnensind Gesundheitsfachleute - Hebammen, eine Kinderärztin,Allgemeinpraktiker und Pflegespezialisten - die in einem grossenFeldspital des Roten Kreuzes äusserst anspruchsvolle, mehrwöchigeEinsätze leisteten.Parallel dazu baut das SRK zusammen mit dem Roten HalbmondBangladeschs und unterstützt von der Glückskette dreiGesundheitszentren auf, wovon eines Anfang April bereits eröffnetwurde. Täglich werden dort 130 bis 140 Personen behandelt.Langfristige HilfeDas SRK ist seit vielen Jahren mit langfristigenGesundheitsprogrammen in verschiedenen Regionen von Bangladesch tätigund dadurch sehr gut vernetzt. Auch das neue Engagement im Süden desLandes ist auf mehrere Jahre ausgerichtet. Das SRK wird zugunsten dernotleidenden Menschen, die von Myanmar nach Bangladesch geflohensind, mit Unterstützung der Glückskette Projekte im Umfang vonmindestens 3.5 Millionen Franken umsetzen.Spenden nimmt das SRK dankend entgegen auf dem Postkonto30-9700-0, IBAN: CH97 0900 0000 3000 9700 0, Vermerk FlüchtlingeAsien.Pressekontakt:Verschiedene Mitglieder des SRK-Nothilfe-Personalpools stehen für Hintergrundinformationen und Interviews zu ihren Einsätzen in Bangladesch zur Verfügung.Für Auskünfte und Vermittlung von Interviews:Katharina Schindler, Leiterin Kommunikation Internationale Zusammenarbeit SRKTel.: +41 58 400 43 41, Mobile: +41 76 309 43 71Original-Content von: Schweizerisches Rotes Kreuz / Croix-Rouge Suisse, übermittelt durch news aktuell