SRG bleibt hart: Informationsabteilung des Radios zieht nach Zürich

Bern (awp/sda) - Die SRG bleibt trotz Widerstand aus Politik und Wirtschaft hart: Die Informationssendungen von Radio SRF werden künftig in Zürich statt in Bern produziert. Das hat der Verwaltungsrat der SRG entschieden, wie er am Mittwoch mitteilte. 170 Mitarbeitende sind vom Umzug betroffen, vor allem Medienschaffende, aber auch Techniker.

Die Kritik am Entscheid liess nicht lange auf sich warten. Mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten