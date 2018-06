SRF muss 20 Millionen Franken einsparen – Austritt aus Admeira

Zürich (awp) - Die SRG hat die Details zu ihrem früher angekündigten 100-Millionen-Sparprogramm festgelegt. So muss unter anderem SRF 20 Millionen Franken einsparen. Um das Sparziel zu erreichen müssen rund 250 Vollzeitstellen abgebaut werden. Gleichzeitig gibt die SRG bekannt, dass sie ihren Anteil am Werbevermarkter Admeira an Ringier und Swisscom verkauft.

Die weiteren Einsparungen teilen sich gemäss einer Mitteilung der SRG vom

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten