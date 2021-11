SQUAD Fonds: Monatskommentar Oktober 2021

02.11.2021 – Langsam scheinen die Notenbanker der EZB und Fed bzgl. ihrer eigenen Inflationsprognose („transitory“) ein wenig nervös zu werden. So äußerte sich der Chef der Fed Jerome Powell jüngst auf einer Konferenz wie folgt:

“The risks are clearly now to longer and more persistent bottlenecks, and thus to higher inflation… Supply constraints and elevated inflation are likely to last ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung