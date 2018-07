SQN Clinical bringt fortschrittlichstes klinisches Forschungsinstrument für Echtzeit-Analysen auf den Markt

Diss, England (ots/PRNewswire) -SQN Clinical bringt SQN Health Analytics auf den Markt undverschafft Fachleuten somit jederzeit und überall einen klarenÜberblick über den gesamten Prozess klinischer Studien und sämtlicheerfassten Daten.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/718232/SQN_Clinical_Infographic.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718233/SQN_Health_Analytics_Infographic.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/718234/SQN_Health_Infographic.jpg )Durch Informationszusammenfassungen höchsten Niveaus,fortschrittliche Filteroptionen sowie die Fähigkeit, in individuellePatientenakten einzusehen, kennzeichnet SQN Health Analytics das Endeder manuellen, komplexen und zeitaufwendigen Datenexploration.Sponsoren verfügen nun über größere Kontrolle, so dass potenzielleProbleme noch vor ihrem Eintreten identifiziert werden können, einrobusteres Managment klinischer Studien ermöglicht wird undEntscheidungsfindungen, die sich während der Versuchsphasenabspielen, unterstützt werden.Diese cloudbasierte Suite erweitert das Produktportfolio von SQNHealth, das Electronic Data Capture (EDC)-System, das die kürzlichveröffentlichte, patientenzentrierte App für einzig vom Patientenselbst verlautete Ergebnisse (electronic Patient Reported Outcomes,ePRO) integriert."Eine zuverlässige Datenerhebung gilt als grundlegendeVoraussetzung für klinische Forschungsarbeit. Dank jüngstertechnologischer Fortschritte befinden wir uns nun dazu in der Lage,mehr aussagekräftige und nützliche Informationen denn jezusammentragen zu können", erklärt Tony Rees, Direktor bei SQNClinical. "Die Herausforderung liegt in der Maximierung derDatenverwendung, um klinische Prüfungsprozesse und diePatientenbeaufsichtigung besser unterstützen zu können. Unseremoderne Datenanalytik, die Elemente künstlicher Intelligenz(artificial intelligence, AI) integriert, bietet nun branchenweiteinige der fortschrittlichsten Projekfähigkeiten und ermöglicht einhohes Maß an klinischer Beaufsichtigung."Sponsoren müssen die wirksame Überwachung ihrer klinischenUntersuchungen unter Beweis stellen und sind mehr und mehr daraufangewiesen, Datenbeziehungen und klinische Parameter zu untersuchen.SQN Clinical Analytics bietet dies in Echtzeit und ermöglichtDatenprüfung, Patientenprofilierung und exploratives Analysieren aufeine zuvor nicht bestehende dynamische Art und Weise. Dies ist vonwesentlichem Wert für Patientenmanagement sowie die Handhabung derStudien und insbesondere für Data Safety Monitoring Boards (DSMB) vonBedeutung.Reaktionsstarke und flexible Analysen, die mit jeder Studiekomplexer werdenJoseph Jameson, Datenanalytiker bei SQN, erklärt das Konzepthinter SQN Health Analytics: "Wir haben den Bedarf unserer Kunden anoptimierter klinischer Beaufsichtigung und Effizienz in Bezug auf dieklinische Forschung erkannt. Sie benötigen eine flexible,reaktionsstarke Analytics-Suite, die die Echtzeit-Fluktuationen undindividuelle Entwicklung ihrer entsprechenden Studien widerspiegelt.Jede Untersuchung verläuft anders und wir befinden uns nun dazu inder Lage, blitzschnell auf maßgeschneiderte Analyseberichtezurückgreifen zu können, die ihren spezifischen Anforderungen gerechtwerden.Wir können sämtliche Versuchsdaten jederzeit, überall und inEchtzeit klar und deutlich darstellen. Berichte und Momentaufnahmenkönnen zu jedem Zeitpunkt der Studie angefertigt werden, bietenzuverlässige Daten für Revisionsmeetings und stehen beiEntscheidungsfindungen unterstützend zur Seite. Das System befähigtvergleichende Analysen zwischen bzw. während der Studien und macht sodie Erforschung von Beziehungen und Mustern möglich, die zuvor nichtleicht erkennbar waren.Unsere Analytics-Suite ist vollständig mit unseren EDC- undePro-Systemen integriert, wodurch auf ein einwandfreiesDatenökosystem zugegriffen werden kann. Es bietet Sponsorenentsprechend ihrer Funktion und den vordefinierten Zugriffsrechten,die ihnen zugesprochen wurden, Zugang zu Informationen. Senior-Teamskönnen zwecks Überwachungsmanagement in High-Level-Daten einsehen undso mehrere Standorte und Tandem-Studien vergleichen. Dashboards mitbenutzerdefinierten KPIs bieten einen sofortigen Überblick übersämtliche Studienelemente und Daten können auf mehrere Arten sortiertund gefiltert werden, so dass Verknüpfungen jeglicher Artaugenscheinlich werden.Der Quervergleich von Daten, die sowohl den EDC- als auchePRO-Systemen entstammen, lässt uns die Auswirkungen, diePatienteneinschätzungen (patient-reported outcomes) auf die Datenklinischer Studien haben, deutlich erkennen, was die Bedeutung, diedie US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food and DrugsAdministration, FDA) dieser Information zuschreibt, hervorhebt.Unsere Analysen greifen nicht auf generische Software zurück, dieeinem anderen, unverwandten Industriezweig entstammt, sondern wurdenspeziell für die Unterstützung des komplexen Aufbaus klinischerStudien und ihren spezifischen grundlegenden Datenansprüchenentwickelt und hergestellt. Sie erwecken Daten wie nie zuvor zumLeben und ermöglichen auf dynamische Weise das Exportieren bestimmterDaten zwecks weiterer Überprüfung, Analyse und Berichterstattung."Studien zum Erfolg verhelfen"Diese Entwicklung schafft einen Mehrwert für unsere Kunden undrepräsentiert bezüglich der Datenverwaltung klinischer Studien einengewaltigen Schritt nach vorne", führt Rees fort. "SQN HealthAnalytics optimiert die Art und Weise, auf die unsere Kunden mitihren Daten interagieren und sie verwenden. Mit ihrem Beitrag sindwir bereits mit der Entwicklung innovativer Möglichkeitenbeschäftigt, die uns Analytikfunktionalitäten erweitern lassen.Zukünftig werden maschinelles Lernen sowie weitere Elementekünstlicher Intelligenz hinzugezogen, um Vorhersagemodelle undPrognosefunktionen bieten zu können. Unser Ziel ist es, ExpertenProbleme und Ereignisse noch vor Eintritt vorhersehen zu lassen undsie dazu zu befähigen, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, damit ihreStudien auch weiterhin erfolgreich durchgeführt werden können.Mit SQN Health Analytics können klinische Teams die Auditdateneiner Studie auf eine zuvor nicht möglich gewesene Weise abfragen,wodurch ein neuer Standard in Bezug auf die Integrität der klinischenPrüfung geboten wird. Wir möchten Pharmazie- undBiotechnologieunternehmen dabei unterstützen, ihre Produkte sichererund effektiver auf den Markt zu bringen. Dies erreichen wir, in demwir ihnen den Einblick und die Kontrolle bieten, nach der sie schonseit langem auf der Suche waren."Pressekontakt:Shiyan CaanShiyan.caan@synequanon.com01379644449Original-Content von: SQN Clinical, übermittelt durch news aktuell