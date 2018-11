SP Plus: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert SP Plus per 07.11.2018 bei 32,24 USD. SP Plus zählt zu "Umwelt- und Facility Services".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses SP Plus auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die SP Plus sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für SP Plus aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die SP Plus. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 43 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 33,37 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 32,24 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der SP Plus führt bei einem Niveau von 30,13 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 66,8 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,56 und liegt mit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services) von 37,4. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält SP Plus auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.