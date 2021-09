Der SPY: Drohender Marktabsturz?

Der SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) eröffnete am Montagmorgen mit einem Minus von mehr als 1 % in der Nähe einer Unterstützungsmarke bei 433,69 $ und prallte dann ab. Händler und Anleger sind wahrscheinlich vorsichtig im Hinblick auf die Sitzung der Federal Reserve am 21. und 22. September, auf die am Mittwoch um 14:00 Uhr die Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell folgen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



