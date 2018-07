SPYSCAPE erwirbt James Bonds Aston Martin DB5 und bietet 007-Fans die Chance, dieses berühmte Auto zu fahren

New York (ots/PRNewswire) - SPYSCAPE, das auf die Welt derGeheimdienste spezialisierte Edutainment-Unternehmen, hatbekanntgegeben, dass es James Bonds legendären Aston Martin DB5 zumPreis von 2 Mio. £ (2,6 Mio. USD) erworben hat.Diesen Wagen fuhr Pierce Brosnan im Streifen GoldenEye aus demJahr 1995. Seinen großen Auftritt hatte er bei einer dreiminütigenVerfolgungsjagd durch die Hügel über Monaco gegen die Schurkin XeniaOnatopp, gespielt von Famke Janssen. Als es 2001 für 200.000 USDverkauft wurde, schaffte es das berühmte Auto in das Guinness-Buchder Rekorde als wertvollstes Bond-Erinnerungsstück aller Zeiten.Bond-Fans aus aller Welt können sich unter www.spyscape.com/db5registrieren für Einzelheiten über eine Online-Mission und dieChance, das Auto einmal selbst zu fahren - entweder mit einemprofessionellen Fahrer oder selbst hinter dem Lenkrad."Die Spionage ist ein wichtiges Kulturgut der realen und ideellenWelt, und wir sind hocherfreut, dieses legendäre Beispiel unsereskulturellen Universums zu erwerben", sagte Ian Oldaker, COO vonSPYSCAPE. "Fans von Spionagegeschichten können dieses Autopersönlich erleben und im Fahrersitz von 007 Platz nehmen."Informationen zu SPYSCAPESPYSCAPE inspiriert gewöhnliche Menschen dazu, außergewöhnlicheDinge zu tun. Mit echten Spionagegeschichten soll man die Welt undmit dem eigenen Geschick sich selbst besser kennenlernen.SPYSCAPE hat Anfang 2018 in New York City ein einzigartigeserfahrbares Museum eröffnet. Es liegt zwei Straßenblocks vom MoMA undhat sich rasant zu einer der beliebtesten Attraktionen der Stadtentwickelt. Es gibt drei Angebote: (i) ein neuzeitliches Museum mitfaszinierenden Spionagegeschichten und Artefakten, darunter eineechte deutsche Enigma-Maschine, Edward Snowdens BEAM-Roboter und dieStuxnet-Cyberwaffe, mit der die iranischen Atomzentrifugenangegriffen wurden; (ii) immersive Mitmacherlebnisse wie Erfinden undKnacken von Code und ein Lasertunnel für Spezialeinheiten, eine360-Grad-Überwachungsmission und Hightech-Stiefel zur Lügenerkennung;(iii) dein eigenes Spionprofil, entwickelt von einem ehemaligenTrainingsleiter beim britischen Geheimdienst, das dir sagt, welchevon zehn Spionrollen am besten zu dir passt.Siehe: spyscape.com/buzz (https://spyscape.com/buzz) und folge@spyscape auf den sozialen Medien.Pressekontakt:UND FOTOS ERHALTEN SIE VON:Kayla Inanc +1 646.340.1727 | kayla@thedooronline.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/719231/SPYSCAPE_Everett_Collection_Inc.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/719232/SPYSCAPE_Alamy_Stock.jpgOriginal-Content von: SPYSCAPE, übermittelt durch news aktuell