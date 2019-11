SPX: Das macht sprachlos!

SPX weist am 07.11.2019, 10:18 Uhr einen Kurs von 46.21 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses SPX auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt SPX damit 55,28 Prozent über dem Durchschnitt (8,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 9,92 Prozent. SPX liegt aktuell 53,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der SPX verläuft aktuell bei 35,67 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 46,2 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +29,52 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 40,56 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die SPX-Aktie der aktuellen Differenz von +13,91 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist SPX mit einem Wert von 25,02 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 52,09 , womit sich ein Abstand von 52 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.