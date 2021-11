SPX Aktie: Unternehmen kauft Cincinnati Fan von Dominus Capital für eine ungenannte Summe!

SPX Corp (NYSE:SPXC) hat vereinbart, Cincinnati Fan & Ventilator Co. von Dominus Capital L.P. zu nicht genannten finanziellen Bedingungen zu erwerben. Das in Mason, Ohio, ansässige Unternehmen Cincinnati Fan & Ventilator stellt technische Luftbewegungslösungen für OEM-Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen her. Das Unternehmen beschäftigt etwa 215 Mitarbeiter in den USA und in Großbritannien. SPX geht davon aus, dass die Transaktion ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung