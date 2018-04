SPS und Repower bauen gemeinsam Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Olten/Brusio (awp) - Die Immobiliengesellschaft SPS und das Bündner Energieunternehmen Repower bauen gemeinsam Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Ab Juni können die Lenker von Elektrofahrzeugen an elf neuen "Plug'n Roll"-Standorten in Gebäuden oder auf Arealen von SPS in der Deutschschweiz Strom laden. An sämtlichen Ladepunkten werde jeweils eine Leistung von zweimal 22 Kilowatt angeboten, die ein komplettes Laden von heutigen Elektrofahrzeugen in zwei ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten