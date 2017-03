SPOT an für Tinte & Toner aus der Cloud / Online Druckermanagement und Smart-Suppliesbestellung - Prindo läutet die Zukunft des Druckens ein

Unterhaching/Augsburg (ots) - Prindo, einer der führenden OnlineHändler von Druckerpatronen und Tonern betritt Neuland: Mit deminnovativen Prindo INK SERVICE können insbesondere kleine undmittlere Unternehmen ihre Tinten- und Tonerstände jetzt einfachüberwachen und günstig nachbestellen - auf Wunsch auch automatisch.Möglich wird dies durch ein einfallsreiches Service-Tool samt eigenemWLAN-Modul.Ins Leben gerufen wurde das Tool von den Prindo IT-Spezialisten inZusammenarbeit mit Experten eines IoT-Start-ups, die alle Systeme inEigenregie realisieren. Das Resultat kann sich sehen lassen: Derinnovative INK SERVICE von Prindo ist unabhängig, und das auf vielenEbenen: keine Softwareinstallation notwendig, ein Spot für mehrereDrucker, auch unterschiedlicher Hersteller, Original- aber auchgünstigere Alternativtinten- und Toner, gerade für kleine undmittlere Betriebe spart das Zeit und Kosten und funktioniert auchwenn die Drucker-Flotte nicht immer aus einem Guss ist,Geschäftsführer Ulrich Seidel erklärt die Marktneuheit: "Jederkennt das Prinzip Smart-Home, wo nach bestimmten Regeln die Heizungoder das Licht gesteuert werden - wir haben das Prinzip ins Bürogeholt: Nutzer können Ihre Drucker zentral einsehen und selbst Regelnaufstellen z.B. was ihre Drucker zu welchem Zeitpunkt bestellensollen - "Smart Supplies" also."Besonders wichtig war für Prindo, dass der Kunde im Gegensatz zuanderen Lösungen seine Daten selbst in der Hand hat: Mit Prindo musskeine Software auf den Rechner geladen werden. Der SPOT wird einfachan einen USB Anschluss gesteckt und analysiert über WLAN den Tinten-und Tonerbedarf ganz nach den Vorgaben des Kunden. In der Cloud kannder Nutzer individuell festlegen, was er ab welchem Füllstandnachbestellen möchte und was ab welchem Füllstand gleich mitbestelltwerden soll.Der Prindo Online Shop führt Drucker und Zubehör fast allerHersteller - die nach der Bestellung taggleich europaweit verschicktwerden - und bietet mit seiner Eigenmarke Prindo auch qualitativhochwertige Alternativ-Patronen und -Toner an. Unterm Strich alsoeine günstige Bilanz für kleine und mittlere Firmen. DasEntscheidende für die Kunden sei aber, so Ulrich Seidel, "dass immergedruckt werden kann und der Aufwand für Bestellprozesse entfällt. Sobleibt mehr Zeit fürs Wesentliche!"Über Prindo:Millionen Kunden in ganz Europa vertrauen Prindo und kaufen bequemund günstig bei Prindo, einem der führenden Anbieter vonDruckerpatronen und Tonern: Im Online-Shop findet manOriginalprodukte von Marken wie HP, Epson, Samsung oder Canon,darüber hinaus aber auch preiswerte Alternativtinten und- toner.Aktuelle Drucker und Büromaterial gehören ebenso zum Sortiment. Über100 Mitarbeiter sorgen täglich für den reibungslosen Ablauf. Obprivate Haushalte oder Unternehmen - einsatzbereite Drucker, Kopiererund Faxgeräte spielen im Alltag eine entscheidende Rolle. Durch dendirekten Kontakt zu Herstellern und Großhändlern kann Prindo dieständige Verfügbarkeit hochwertiger Produkte und eine schnelleLieferung zu günstigen Preisen garantieren. prindo.de ist eine Markeder Media-Concept Bürdobedarf GmbH, die sich seit 2002 auf den OnlineVertrieb von Tinte, Toner, Drucker und Bürobedarf spezialisiert.Pressekontakt:Media-Concept Bürobedarf GmbHTeodora OrlicBiberger Straße 9382008 Unterhachingpresse@prindo.dewww.prindo.deOriginal-Content von: Media-Concept B?robedarf, übermittelt durch news aktuell