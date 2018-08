SPORT: Südkoreas Präsident erhält Olympischen Orden

SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Präsident Moon Jae In hat am Donnerstag den Olympischen Orden von IOC-Präsident Thomas Bach erhalten.



Bei einer gemeinsamen Zeremonie wurde Moon für seine Verdienste um die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zu Beginn dieses Jahres geehrt. Südkoreas Regierungschef hatte die Spiele zu symbolischen "Friedensspielen" erklärt und eine sportdiplomatische Annäherung mit Nordkorea forciert. Auf wiederholte Einladung von Moon Jae In hat Nordkorea mehrere Athletenteams nach Pyeongchang geschickt. Die Olympischen Winterspiele werden als wichtiger Beitrag zur derzeitigen Annäherung zwischen Nord- und Südkorea angesehen./fm/DP/fba