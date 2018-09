SPORT: Sport1 bleibt Free-TV-Partner der Basketball-Bundesliga

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BONN (dpa-AFX) - Die Basketball-Bundesliga wird auch in den kommenden fünf Jahren bei Sport1 zu sehen sein.



Der Sender einigte sich mit der Deutschen Telekom auf eine Sub-Lizenz, wie die beiden Unternehmen am Montag bekanntgaben. Insgesamt werden in der am Freitag beginnenden Saison 47 Partien live übertragen, darunter 13 Spiele in den Playoffs. Definitiv im Free-TV werden auch das dritte sowie ein eventuelles viertes oder fünftes Finale gezeigt. Die Telekom zeigt auf ihrer Plattform alle Spiele live./lar/DP/she