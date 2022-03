SPORT: Nur 1:1 in Köln: Dortmund büßt Boden im Kampf um Meisterschaft ein

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

KÖLN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft weiter an Boden eingebüßt. Beim Startelf-Comeback vom Stürmerstar Erling Haaland kam der Tabellenzweite am Sonntag nur zu einem 1:1 (1:1) beim 1. FC Köln und hat nun wieder sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Der Serienmeister hatte am Samstag 4:0 gegen Union Berlin gewonnen. Der im Vorjahr noch an Köln ausgeliehene Marius Wolf (8.) hatte Dortmund vor 50 000 Zuschauern in Führung gebracht. Doch der FC kam durch Sebastian Andersson zum verdienten Ausgleich (36.) und darf als Siebter weiter vom Einzug in die Europa oder Conference League träumen./mkl/DP/mis