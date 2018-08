SPORT BILD Award 2018 für das Lebenswerk geht an Otto Rehhagel

Hamburg (ots) - Er ist der Mann, der die ganz großenFußball-Sensationen geschafft hat. Ob in Bremen die "Wunder von derWeser", die erste Deutsche Meisterschaft eines Aufsteigers mit dem 1.FC Kaiserslautern oder der Gewinn der Europameisterschaft mit demabsoluten Außenseiter Griechenland - immer hieß der Trainer: OttoRehhagel. Nun wird "König Otto", der am 9. August seinen 80.Geburtstag gefeiert hat, von Europas größter Sportzeitschrift SPORTBILD ausgezeichnet. Am 27. August ehrt ihn die Redaktion im Rahmender Verleihung der 16. SPORT BILD Awards in Hamburg mit dem SPORTBILD Award 2018 für sein Lebenswerk. Matthias Brügelmann,Chefredakteur SPORT BILD, begründet die Entscheidung der Jury: "OttoRehhagel hat den deutschen Fußball durch seine unvergleichliche Artund seine Erfolge entscheidend mitgeprägt. Er hat mit seinenMannschaften oft das Unmögliche möglich gemacht. Ohne ihn wäre dieBundesliga in ihrer 55-jährigen Geschichte um einiges ärmer."Zum SPORT BILD Award 2018 in der Hamburger Fischauktionshallewerden rund 700 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Medien erwartet.Verliehen werden neun Preise, unter anderem in den Kategorien"Vorbild des Jahres", "Star des Jahres", "TV" und "eSport". DieVeranstaltung wird ab 19.00 Uhr per BILD-Stream live im Internetgezeigt bei www.sportbild.de und www.bild.de.Pressekontakt:Ihre Fragen beantwortet:Martina WarningJohn Warning GmbHE-Mail: m.warning@johnwarning.deTel: 040 - 533 088 80Original-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuell