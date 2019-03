SPORTTOTAL AG verstärkt Top-Management und bereitet internationale Expansion mit sporttotal.tv vor (FOTO)

Köln (ots) -SPORTTOTAL AG verstärkt Top-Management und bereitet internationaleExpansion mit sporttotal.tv vor- Gerrit Heidemann wird neuer Director Strategy & InternationalBusiness- Caroline Päffgen wird neuer Director der sporttotal.tv- Neue Verantwortlichkeiten unterstreichen Wachstumspotenzial imAusland- Plattform-Entwicklung und User Experience stehen im FokusGerrit Heidemann ist neuer Director Strategy & InternationalBusiness der SPORTTOTAL AG und wird in dieser Funktion dieInternationalisierung der Sport-Streamingplattform sporttotal.tvvorantreiben. Mit der neu geschaffenen Position auf Konzernebeneunterstreicht die SPORTTOTAL AG das Wachstumspotenzial fürsporttotal.tv auch auf dem internationalen Markt. Für den deutschenKernmarkt wird Caroline Päffgen, zuvor Head of Product & BusinessDevelopment, als neuer Director die Leitung der sporttotal.tv gmbhübernehmen. Mit diesem Schritt schärft die sporttotal.tv ihren Fokusauf die Weiterentwicklung der digitalen Produkte undGeschäftsmodelle.Nach Aufbauarbeit nun Internationalisierung im Fokus GerritHeidemann (34) hat seit 2017 den Auf- und Ausbau derSport-Streamingplattform sporttotal.tv auf dem deutschen Marktverantwortet, zuletzt als Director sporttotal.tv gmbh. Unter seinerLeitung hat sporttotal.tv mittlerweile über 450 Kamerasysteme beiVereinen aus 24 Landesverbänden und in 6 Sportarten installiert undüber 5.600 Spiele gestreamt, namhafte Kooperationspartner undSponsoren wie die Allianz Deutschland AG, die Deutsche Telekom AG,den Deutschen Fußball-Bund e.V., die Volleyball-Bundesliga, bild.deals Medienpartner sowie Hyundai als exklusiven Automobilpartnergewonnen.Nun wird er seine weitreichende internationale Expertise aufKonzernebene dazu nutzen, die Auslandsexpansion derSport-Streamingplattform sporttotal.tv voranzutreiben. DerBetriebswirt und China-Experte war zuvor unter anderem fünf Jahre beider Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation AG in Pekingtätig. Danach hatte er für die Camp Beckenbauer Management GmbH dasBusiness Development und die Marketingaktivitäten für den asiatischenMarkt übernommen. In seiner neuen Position wird für ihn vor allem derAufbau von Ländergesellschaften im europäischen Ausland und derAufbau eines Rechteportfolios im Fokus stehen. Auch in seiner neuenFunktion wird er die sporttotal.tv gmbh in Deutschland weiterhin beider Pflege und Ausweitung der Kooperationspartnerschaften sowie derErweiterung der Plattform auf weitere Sportarten unterstützen.Digitale Weiterentwicklung und neue Content-Formate Für dieSport-Business-Expertin Caroline Päffgen (30) wird in ihrer neuenPosition als Director sporttotal.tv gmbh vor allem dieWeiterentwicklung der Plattform im Fokus stehen. Neben technischenInnovationen will sie vor allem neue digitale Geschäftsmodelleentwickeln, mitreißende Content-Formate aufsetzen und dieUser-Experience der Plattform verbessern.Caroline Päffgen stieß im Juni 2018 als Head of Product & BusinessDevelopment zur sporttotal.tv gmbh. Sie kam vomSPORTTOTAL-Kooperationspartner WHU - Otto Beisheim School ofManagement in Düsseldorf, wo sie derzeit am Center for Sports andManagement promoviert. In ihrer Doktorarbeit analysierte sieCharakteristika des Fanverhaltens in internationalen Märkten (China,Südkorea, Japan, USA und Deutschland). Im Rahmen derKooperationspartnerschaft zwischen SPORTTOTAL und der WHU hatte siedie sporttotal.tv bereits zuvor bei strategischen Fragestellungenberaten. Sie studierte an der WHU, der Queen's School of Business(Kingston, Kanada) sowie der Monash University (Melbourne,Australien) und arbeitete anschließend vier Jahre bei derUnternehmensberatung INVERTO GmbH, einem Unternehmen der BostonConsulting Group, mit Schwerpunkt Prozessoptimierung."Sowohl Gerrit Heidemann als auch Caroline Päffgen arbeiten mitgroßer Leidenschaft und Engagement an der digitalenWeiterentwicklung und der Expansion von sporttotal.tv", so PeterLauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG. "Die internationale Expansion vonsporttotal.tv ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt, denGerrit Heidemann mit der neu geschaffenen Position auf Konzernebenebegleiten wird. Gleichzeitig wissen wir die technische undinhaltliche Weiterentwicklung der Plattform bei Caroline Päffgen inbesten Händen." Zumweiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technischeAusrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion undVermarktung von Sportevents wie dem ADAC Total 24-Stunden-Rennen amNürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content fürnamhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oderVW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die PorscheExperience.Weitere Informationen: www.sporttotal.comPressekontakt:BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTobias M. WeitzelTel: +49 (0) 177_7 21 57 60weitzel@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: SPORTTOTAL AG, übermittelt durch news aktuell