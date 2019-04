SPORT1 wird Gesellschafter der AGF Videoforschung (FOTO)

Frankfurt am Main/Ismaning (ots) -Die AGF Videoforschung GmbH baut den Gesellschafterkreis weiteraus: Als zehnter Anteilseigner kommt die Sport1 GmbH neu in dieRunde. Für das Tochterunternehmen der Constantin Medien AG wirdAndreas Gerhardt, Director Distribution/Regulierung der Sport1 GmbH,den Sitz im AGF-Aufsichtsrat einnehmen. Kurt Aimiller, LeiterMedienforschung von SPORT1, wird sich wie bisher im Forschungsbeiratengagieren."Der Ausbau des AGF-Konvergenzansatzes für Bewegtbild läuft aufHochtouren. Bei der Realisation dieses Pionierprojektes ist SPORT1als eine der führenden 360°-Plattformen ein relevanterMarktteilnehmer und wichtiger Partner für uns. Das zeigt auch die vonder AGF untersuchte Bewegtbildnutzung auf YouTube, wo SPORT1 imOktober mit acht Millionen Video Views seine starke Positionuntermauerte", so Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende derAGF-Geschäftsführung. "Mit den gerade veröffentlichten Leistungsdatenfür YouTube im Oktober hat die AGF Videoforschung unter Beweisgestellt, dass hier der Bewegtbildstandard der Zukunft entwickeltwird. Dabei handelt es sich um eines der aktuell wichtigstenMarktforschungsprojekte, das wir aktiv tragen und mitgestaltenwollen", erklärt Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der ConstantinMedien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH.Die Kapitalanteile der AGF Videoforschung GmbH verteilen sichdamit auf jeweils 15 Prozent für ARD, ProSiebenSat.1, MediengruppeRTL und ZDF und je 5 Prozent für die übrigen Gesellschafter. Dieverbleibenden 10 Prozent Kapitalanteile sind für später eintretendeUnternehmen - vorzugsweise aus dem Streamingbereich - reserviert undwerden übergangsweise von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrerjeweiligen Beteiligungshöhe anteilig getragen.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung:"Die AGF-Geschäftsführung und ihre Gesellschafter freuen sich sehrüber die Erweiterung des Gesellschafterkreises um SPORT1. Damitbestätigt sich erneut unser konvergenter Forschungsansatz imBewegtbildbereich und die Relevanz der AGF als Standardsystem derZukunft."Olaf Schröder hebt hervor: "Die gemeinsame Weiterentwicklung einerzukunftsgerichteten, plattformübergreifenden Bewegtbildmessung istfür uns sowohl große Herausforderung als auch wichtiges Anliegen -schließlich nehmen wir mit unserem TV-, Digital- undSocial-Media-Angebot unter der Dachmarke SPORT1 eine führende Rolleim deutschen Sportmedien-Markt ein. Mein besonderer Dank gilt meinemVorstandskollegen Dr. Matthias Kirschenhofer, der unsere Aufnahme alsGesellschafter maßgeblich vorangetrieben hat. Mit Andreas Gerhardtund Kurt Aimiller sind wir mit zwei erfahrenen Experten in denentsprechenden AGF-Gremien vertreten."Zur AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung ist eine Kooperation der Sender ARD,Discovery Communications Deutschland, Mediengruppe RTL Deutschland,ProSiebenSat.1 Media SE, Sky Deutschland, SPORT1, Tele 5, Viacom,WeltN24 und ZDF zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklungder kontinuierlichen quantitativen Erfassung der Nutzung vonBewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der Erhebung undAuswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einemmehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, umdem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung vonBewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirkenLizenznehmer, Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an derGestaltung der Messung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.Über SPORT1 (www.sport1.de)MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform imdeutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport,ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsameBerichterstattung. Unter der Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-,Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfoliodes Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehörenim Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-SenderSPORT1+ und eSPORTS1, die in Deutschland, Österreich und der Schweizauf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietetSPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland,aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- undVideo-Angebote. 