SPI Group gewinnt Stoli-Markenstreit in Brasilien

Brasilianisches Bundesberufungsgericht verkündet Urteil zugunstenvon SPI bei langwährendem Markenstreit mit StolichnayaLuxemburg (ots/PRNewswire) - Am Dienstag, dem 31. Oktober 2017,verkündete das Bundesberufungsgericht von Brasilien ein Urteil imFall des Stolichnaya-Markenstreits und bestätigte damit dieMarkenrechte der SPI Group. Das Urteil des Bundesberufungsgerichtswar einstimmig: Es wurde 3-0 zugunsten von SPI gestimmt.Dieses Urteil beschert dem russischen Staatsunternehmen FKPSojuzplodoimport ("FKP") sowie drei weiteren verbundenen Parteieneine weitere Niederlage nach mehreren Zwischenentscheidungen, u. a.auf Ebene des Kammergerichts und am Bundesgericht von Rio de Janeiroim März 2016, die ebenfalls zugunsten von SPI ausfielen.Laut des Urteils, das vom Berichterstatter vorgelesen wurde, (1)bietet das Urteil des russischen Gerichts vom Jahre 2001 zugunstendes russischen Staats keine ausreichende Rechtsgrundlage für dieKlage der FKP in Brasilien, (2) gab es keinerlei Beweise dafür, dassVVO Sojuzplodoimport, der ursprüngliche Rechteinhaber derumstrittenen Markenrechte, heute unter dem Namen FGUPSojuzplodoimport fortgeführt wird, und (3) sind die Forderungensowieso laut der brasilianischen 5-Jahresfrist verjährt.SPI Group erwartete ein positives Ergebnis in Brasilien (wie auchin mehreren anderen Gerichtsständen, in denen die FKP ähnliche Klageneingereicht hat), da die Klagen in dem langwährenden Rechtsstreitkeine Rechtsgrundlage besitzen.SPI und deren Tochtergesellschaften besitzen in über 180 LändernMarkenrechte an Stolichnaya.Über die SPI Group S.à r.l.SPI Group (http://www.spi-group.com/) ist ein unabhängigesUnternehmen mit einem talentierten, internationalen Team. Der Konzernhat seinen Sitz in Luxemburg und betreibt Produktionsstätten in denUSA, Lettland, Mexiko, Argentinien und Spanien. Er hat sich zurAufgabe gesetzt, ein angesehenes Portfolio an ausgewähltenPremium-Getränkemarken anzubieten. Dabei kontrolliert undperfektioniert der Konzern jede Phase - vom Anbau der Zutaten bis zurAuslieferung der Produkte.