Die SPI Energy-Aktie startete zunächst leicht schwächer in das neue Börsenjahr und fiel am 4. Januar auf ein Tief bei 6,25 Euro zurück. Es konnte am nächsten Tag von den Verkäufern nicht mehr unterschritten werden und den Bullen gelang ein neuer Anstieg. Er ließ den Kurs über den 50-Tagedurchschnitt ansteigen und führte am Freitag zu einem Hoch bei 7,80 Euro.

