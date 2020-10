SPI Energy: Erholung in Sicht!

Die höchst volatilen Aktien des Unternehmens für erneuerbare Energien Spi Energy Co Ltd (NASDAQ:SPI) erholten sich am Dienstagmorgen.

Was geschah

Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen SPI Energy sagte, sein Vorstand habe einen Plan zur Ausgliederung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Solar Juice Co. durch einen Börsengang genehmigt. Solar Juice beschäftigt sich mit dem Verkauf von Solar-PV-Paneelen, Solar-Wechselrichtern, EV-Ladegeräten zur Energiespeicherung sowie kompletten Solarsystemen



