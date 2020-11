SPI Energy: Darauf ist jetzt zu achten!

Die SPI Energy-Aktie scheiterte in den vergangenen Wochen immer wieder daran, einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 7,00 Euro zu vollziehen. In dieser Woche schien der Ausbruch über den Widerstand endlich zu gelingen, denn am Montag konnte der Kurs in der Spitze bis auf 7,40 Euro vordringen.

