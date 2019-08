SPERRFRIST rbb-exklusiv: Schon 9.000 E-Scooter in Berlin, Großteil in der Stadtmitte

Berlin (ots) -Sperrfrist: 30.08.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.In Berlin stehen bereits rund 9.050 Leih-Tretroller zum Ausleihenbereit. Das hat eine Datenanalyse des Beratungsunternehmens Civityexklusiv für rbb|24 ergeben. Seit der ersten rbb-Datenanalyse AnfangJuli hat sich die Zahl der E-Scooter damit fast verdoppelt. Nach wievor stehen jedoch 66 Prozent der E-Scooter in den Bezirken Mitte undFriedrichshain-Kreuzberg."Die Scooter-Revolution für die ganze Stadt bleibt aus. DieAnalyse zeigt eindeutig, dass außerhalb des S-Bahn-Bereichs fast garkeine E-Scooter unterwegs sind", fasst Datenanalyst Benno Bock vonCivity das Ergebnis zusammen. Am 7. August hatten dieE-Scooter-Verleiher mit Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne)vereinbart, dass sie ihre Verleihgebiete sukzessive über dieInnenstadt-Areale hinaus vergrößern. Diese Verabredung basiert aberauf Freiwilligkeit - schriftliche Vereinbarungen wurden nichtgetroffen.Senatsverwaltung ging bis vor kurzem von 5.000 E-Scootern ausAuch was die Flottengröße betrifft, haben die Anbieter dieVerkehrsverwaltung offenbar im Unklaren über ihr dynamisches Wachstumgelassen. Die Verwaltung kommunizierte bis vor kurzem, dass lediglich5.000 E-Scooter in Berlin unterwegs seien.Die neuen Zahlen zeigen: Allein der größte Anbieter Lime kommt inBerlin auf eine Flottengröße von 3190 Stück, danach folgen TIER mit2540 Stück, Circ mit 2400 Stück und VOI mit 920 Stück. Die Anbieterwidersprachen den Zahlen auf Anfrage nicht oder bestätigten diese.Der neu gestartete Anbieter BIRD war im Auswertungszeitraum (12. Bis20. August) noch gar nicht in Berlin präsent.München und Hamburg hatten Obergrenze mit Anbietern vereinbartHamburg und München hatten - anders als Berlin - schon vor demStart der Verleihsysteme schriftliche Vereinbarungen mit denAnbietern getroffen. In München verpflichteten die Anbieter sichbeispielsweise, nicht mehr als 1.000 E-Scooter innerhalb desmittleren Autobahn-Rings aufzustellen. Auf dieser Fläche leben nachAuskunft der Stadt München rund 520.000 Menschen.Diese Zahlen lassen sich nur bedingt auf Berlin übertragen, denninnerhalb des S-Bahn-Rings leben mit 1,1 Millionen Menschen runddoppelt so viele Menschen wie innerhalb des Münchner Autobahn-Rings.Aber selbst wenn Berlin eine im Vergleich zu München doppelt so hoheObergrenze von 2.000 E-Scootern innerhalb des S-Bahn-Rings definierthätte, wäre diese von drei der vier Anbieter mittlerweile deutlichüberschritten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion rbb24Tel.: +49 (0)30 97993-37950Fax: +49 (0)30 97993-37909internet@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell