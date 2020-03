SPD zieht gemischte Bilanz zum Koalitionsausschuss

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat eine gemischte Bilanz zu den Koalitionsbeschlüssen zum Schutz der Wirtschaft in der Coronakrise und der Aufnahme von Migranten gezogen.



Parteichef Norbert Walter-Borjans nannte es am Montag auf Twitter einen "achtbaren Erfolg", dass Deutschland in einer europäischen "Koalition der Willigen" den Griechen schutzbedürftige Kinder abnehmen will. Das hatten die Koalitionsspitzen in der Nacht zu Montag beschlossen. Beschlüsse zu staatlichen Investitionen nannte Walter-Borjans einen "Meilenstein".

Der Union warf er zugleich eine schroffe Verweigerungshaltung bei der SPD-Forderung nach einem vorzeitigen Abbau des Solidaritätszuschlags vor. Dies sei ein "Armutszeugnis für CDU/CSU". Die beschlossenen Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld angesichts der Coronakrise sind für Walter-Borjans ein "Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität".

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil twitterte: "Schnelle Unterstützung für Kinder in Flüchtlingslagern, Handlungsfähigkeit bei Corona und Schutz von Arbeitsplätzen, dauerhafte Investitionen auf hohem Niveau für Zukunft und Zusammenhalt - das kann sich alles sehen lassen!"

SPD-Fraktionsvize Achim Post sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zeigen: In Zeiten der Krise ist auf die Handlungsfähigkeit der großen Koalition Verlass." Mit den Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld und gezielten Hilfen für besonders betroffene Unternehmen stelle die Koalition wichtige Weichen, damit Deutschland die Coronakrise bewältige. Die versprochenen Milliardeninvestitionen des Bundes unter anderem in Verkehrsprojekte seien "ein investitionspolitischer Durchbruch".

Finanzminister Olaf Scholz sagte im Deutschlandfunk, ob die Coronakrise in wirtschaftlicher Hinsicht eine längerfristige Herausforderung sein werde, sei "noch gar nicht absehbar". Die Koalition sei aber gut vorbereitet - etwa durch die Entscheidungen zur erleichterten Kurzarbeit, "aber auch mit der klaren Bereitschaft der Bundesregierung, alles Erforderliche zu tun, um die Wirtschaft zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu sichern"./bw/DP/nas