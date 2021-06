SPD wirft Union Umverteilung von unten nach oben vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat der Union wegen ihrer Ideensammlung für ihr Wahlprogramm vorgeworfen, von unten nach oben umverteilen zu wollen.



"Der CDU und CSU sind die Interessen ihrer diversen Lobbygruppen augenscheinlich noch immer wichtiger als vernünftige Antworten für mehr Gerechtigkeit und mutigen Fortschritt in unserem Land", sagte Fraktionsvize Achim Post am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Steuersenkungen für große Konzerne und die reichsten Einkommensbezieher sind so ziemlich das Gegenteil von dem, was jetzt nach der Krise notwendig ist."

Zur Ideensammlung für das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU zählen etwa die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrag auf 1250 Euro und die Erhöhung des Betrags, ab dem der Grenzsteuersatz von 42 Prozent bei der Einkommenssteuer fällig wird. Auf das Programm verständigen wollen sich die Spitzen von CDU und CSU bei einer Klausur am kommenden Sonntag und Montag in Berlin./bw/DP/eas