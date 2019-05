SPD wirft Union 'Störfeuer' bei Reform der Grundsteuer vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat der Union "Störfeuer" bei den Verhandlungen über die Reform der Grundsteuer vorgeworfen.



Der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup, sagte am Donnerstag zu Berichten, das Kanzleramt habe den Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gestoppt: "Was spektakulär erscheint, entpuppt sich als Abstimmung eines Verfahrens." Der Gesetzentwurf befinde sich in der Ressortabstimmung. Vor der Befassung im Kabinett solle eine Expertenanhörung die verfassungsrechtlichen Bedingungen einer Öffnungsklausel prüfen.

"Die SPD-Bundestagsfraktion wird das permanente Störfeuer aus der Union nicht mehr akzeptieren und erwartet, dass sich alle Beteiligten jetzt ihrer gesamtstaatlichen Verantwortung stellen", sagte Daldrup.

Seit 30 Jahren verhandeln Bund und Länder über die Reform der Grundsteuer. Am Ende gehörten die CSU und Bayern immer zu den Verhinderern."

Es gehe aber nicht allein um die Interessen eines Bundeslandes und einer Regionalpartei, sondern um die Handlungsfähigkeit der Kommunen in Deutschland, sagte Daldrup. "Mehr und mehr drängt sich der Eindruck auf, dass hinter der Verhinderungs -und Verzögerungstaktik der CSU das Ziel steht, die Grundsteuer möglicherweise insgesamt scheitern zu lassen."/hoe/DP/mis