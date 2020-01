SPD will staatliches Tierwohllabel stoppen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will das von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) geplante staatliche Tierwohllabel im Bundestag stoppen und fordert eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Tierhaltung in Deutschland. "Damit eine Tierwohlkennzeichnung erfolgreich wird, muss sie verpflichtend sein", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). "In der bisher vorliegenden Fassung wird ihr Gesetzentwurf keine Mehrheit innerhalb der Koalitionsfraktionen bekommen."

Klöckner will mit dem Label Landwirte auszeichnen, die ihren Tieren mehr Tierwohl bieten. Aufgrund europarechtlicher Bedenken soll das Siegel aber nur auf freiwilliger Basis eingeführt werden. Nach Meinung der SPD ist eine gesellschaftliche Diskussion über die Zukunft der Nutztierhaltung überfällig, dabei gebe es Parallelen zum Ausstieg aus der Kohle. "Um einen gesellschaftlichen Konsens zu erreichen, ist ein Vorgehen wie bei der Kohlekommission erforderlich", sagte Miersch. Der Erfolg der Kohlekommission habe gezeigt, dass auch bei strittigen Themen unterschiedliche Interessen ausgeglichen werden können und ein konstruktiver Kompromiss möglich ist. "Nur so erhalten Landwirte die notwendige Planungssicherheit", sagte der Fraktionsvize.

Foto: über dts Nachrichtenagentur