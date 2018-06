SPD will Milchkrisen ohne EU bewältigen (FOTO)

Potsdam (ots) -In der gestrigen Plenardebatte lehnten SPD, CDU und LINKE denAntrag der AfD-Fraktion "Milchviehhaltung stärken - verbessertesMilchmarktmonitoring und Regulation der Milchmenge" unter Verweis aufden starken EU-Bezug ab. SPD-Folgart erklärte sinngemäß, dass erkünftige Milchkrisen ohne EU-Beteiligung lösen wolle.Sven Schröder, agrarpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, sagthierzu:"Die Ablehnung unseres Antrages mit Verweis auf den zu starkenEU-Bezug erscheint mir gerade in Bezug auf die SPD als sehrbefremdlich. Zumal die Errichtung einer Marktbeobachtungsstelle ebennur auf EU-Ebene Sinn macht, weil Deutschland nicht als vom EU-Marktabgekoppelt betrachtet werden kann. Es ist erstaunlich, dass sichgerade die SPD als EU-Fetischistenpartei mit solch fadenscheinigenArgumenten aus der Affäre zu ziehen versucht. Dies zeigt eindeutig,wie sich die roten Genossen winden, guten Anträgen der AfDzuzustimmen. Dabei schreckt man offenbar auch vor den absurdestenArgumentationsketten nicht zurück. Im Sinne unserer heimischenLandwirte ist solch ein Parteienklüngel, der sich aus politischenErwägungen heraus einem vernünftigen Diskurs entzieht, nicht nurschade, sondern auch schädlich. Denn mit der Ablehnung unseresAntrages wurde eine große Chance für die Milchbauern in Brandenburgverpasst."Pressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell