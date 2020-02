SPD und Linke verzeichnen sprunghaften Mitgliederanstieg nach Thüringen-Debakel

Düsseldorf (ots) - Seit der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zumMinisterpräsidenten von Thüringen am 5. Februar haben SPD und Linke einensprunghaften Anstieg der Parteieintritte registriert. So sind binnen einer Wocheonline und in Papierform mehr als 900 Menschen in die SPD eingetreten. Dasteilte der Bundesvorstand auf Anfrage der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag) mit. Es handele sich um eine deutliche Steigerung, so eine Sprecherin.Eine exakte, tagesaktuelle Zahl könne man nicht nennen, da Parteieintritte imanalogen Verfahren vor Ort meist einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch die Linkeregistrierte deutliche mehr Parteieintritte innerhalb der vergangenen Woche. Soseien 860 neue Mitglieder hinzugekommen, das seien elfmal so viele wie inüblichen Wochen, teilte der Bundesvorstand mit.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4519757OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell