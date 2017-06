SPD stellt Renten-Schwerpunkte vor

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stellt an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in Berlin sein Rentenkonzept für den Bundestagswahlkampf vor.



Schulz tritt dabei mit Sozialministerin Andrea Nahles vor die Presse. Erwartet wird, dass sich das Konzept an den Vorstellungen von Nahles vom November ausrichtet. Die SPD-Politikerin hatte damals Pläne vorgelegt, nach denen bis 2045 ein Rentenniveau von mindestens 46 Prozent garantiert werden soll./bw/DP/she