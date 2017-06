SPD steigt bei Emnid wieder in der Wählergunst

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD steigt in der wöchentlichen Emnid-Umfrage erstmals seit acht Wochen wieder in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut für "Bild am Sonntag" erhebt, gewinnt die Partei von Kanzlerkandidat Martin Schulz zwei Punkte hinzu und kommt auf 27 Prozent. Zuletzt hatte die Partei innerhalb von zwei Monaten 8 Prozentpunkte eingebüßt.

CDU/CSU bleiben gegenüber der Vorwoche unverändert bei 38 Prozent. Linke und AfD erreichen erneut jeweils 8 Prozent. Grüne und FDP verlieren je einen Punkt und kommen auf 7 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 24. und 31. Mai genau 1.838 Personen befragt. Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte das Institut mit. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur