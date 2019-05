SPD signalisiert Zustimmung zu Spahns Masern-Impfpflichtplänen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD befürwortet die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Masern-Impfpflicht in Deutschland für Kita- und Schulkinder.



"Das ist eine sehr gute Grundlage für eine gemeinsame Diskussion", sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der "Augsburger Allgemeine" (Montag). Spahns Schritt sei "unbedingt richtig". Zu geplanten Strafen sagte Lauterbach: "Ohne Bußgelder wird es nicht gehen."

Eine Masern-Impfpflicht in Deutschland für Kita- und Schulkinder soll vom 1. März 2020 an gelten. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorlag und über den zunächst die "Bild am Sonntag" berichtete. Ziel sei es, die Impfraten deutlich zu steigern, um die Ausrottung der Masern in Deutschland erreichen zu können. Vorgesehen sind unter anderem auch Bußgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro für Eltern, die ihr Kind nicht impfen lassen./seb/DP/he