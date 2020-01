SPD scheut klare Ansage / Kommentar von Joachim Fahrun zur Berliner SPD

Berlin (ots) - Kurzform: Die politischen Probleme der SPD beginnen mit demVerkehr. Mehr Bahnen und Busse ja, aber mehr als Kritik an der grünenVerkehrssenatorin kann die SPD hier kaum bieten. Ein Aus für denVerbrennungsmotor sehen zwar auch die Sozialdemokraten voraus, scheuen aber eineklare Ansage an Industrie und Verbraucher. So bleibt Berlins SPD trotz derernsthaften Auseinandersetzung mit dem Klima-Thema dort schwammig, wo dieLandespolitik über die schärfsten Instrumente verfügt. Und das ist nun mal dieGestaltung des Stadtverkehrs der Zukunft.Der vollständige Kommentar: Die SPD steckt beim Mega-Thema Klimaschutz in derKlemme. Zwischen den Polen der rechtsgerichteten Leugnern des Klimawandels undden Ankündigungs-Weltmeistern von den Grünen drohen die Sozialdemokratenzerrieben zu werden. Aus diesem Dilemma möchte sich der Berliner Landesverbandmit einer radikalen Orientierung an der Realität befreien. Auf blumigeBekenntnisse zum Kampf gegen die Erderwärmung verzichteten die Sozialdemokratenauf ihrer Nürnberger Klausur weitgehend. Die Partei legt aber Wert darauf,Klimaschutz und soziale Anliegen des Großteils der Menschen unter einen Hut zubringen. Es kann in der Tat nicht sein, dass arme Leute, die klimaschonend imWohnblock leben, kein Auto fahren und selten fliegen, die Zeche für denKlimaschutz zahlen müssen. Dass bei neuen Wohnhäusern oder Schulgebäudenzwingend Solarzellen auf die Dächer gehören, ist dringend überfällig. DasPotenzial für die Gewinnung von Sonnenstrom in der Stadt wird auf bis zu 4000Megawatt kalkuliert. Installiert sind bisher Anlagen mit nicht mehr als 117Megawatt. Auch gegen andere Vorschläge wie Klimaschutz in Krankenhäusern, denAusbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos oder Subventionen für denAustausch von Ölheizungen kann niemand etwas haben. Die politischen Probleme derSPD beginnen mit dem Verkehr. Mehr Bahnen und Busse ja, aber mehr als Kritik ander grünen Verkehrssenatorin kann die SPD hier kaum bieten. Ein Aus für denVerbrennungsmotor sehen zwar auch die Sozialdemokraten voraus, scheuen aber eineklare Ansage an Industrie und Verbraucher. So bleibt Berlins SPD trotz derernsthaften Auseinandersetzung mit dem Klima-Thema dort schwammig, wo dieLandespolitik über die schärfsten Instrumente verfügt. Und das ist nun mal dieGestaltung des Stadtverkehrs der Zukunft.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4502339OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell