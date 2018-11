SPD protestiert gegen Unionsforderung nach Abschuss von Wölfen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD protestiert gegen die Forderung der Unions-Bundestagsfraktion, Wölfe zum Abschuss freizugeben. "Die Bejagung des Wolfes ist eine Scheinlösung. Entscheidend ist effektiver Herdenschutz", sagte Carsten Träger, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe).

"Das Positionspapier der Union bedient in erster Linie die Interessen der Jagdlobby und nicht die Interessen der Tierhalter." Träger reagierte auf einen Beschluss der Unionsfraktion vom Dienstagabend, in dem unter anderem "wolfsfreie Zonen" sowie die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht gefordert werden. "Die Frage nach einer generellen Bejagung des Wolfes stellt sich nicht", sagte der SPD-Politiker. Wegen des hohen Schutzstatus des Raubtiers sei die Jagd nur in begründeten Einzelfällen möglich. "Die EU-Kommission hat mehrfach betont, diesen hohen Schutzstatus des Wolfes beibehalten zu wollen", so Träger.

Foto: über dts Nachrichtenagentur