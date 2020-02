SPD pocht bei 5G auf Schutz der digitalen Souveränität in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD im Bundestag hat im Grundsatz begrüßt, dass sich die Unionsfraktion zum Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland positioniert hat.



"Nach monatelangem Zögern stellt sich die Unionsfraktion endlich der Debatte um die Sicherheit der 5G-Netze", sagte Fraktionsvize Sören Bartol am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Unionsbundestagsfraktion verlangt in einem neuen Papier beim Aufbau des 5G-Netzes hohe Sicherheitsstandards - der umstrittene chinesische Telekomausrüster Huawei soll aber nicht ausgeschlossen werden.

Bartol sagte, die SPD-Bundestagsfraktion habe bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht, worauf es ankomme: "Den Schutz unserer digitalen Souveränität in Europa." Er betonte: "Dazu wollen wir strengste Regeln und höchste Anforderungen für die Anbieter der 5G-Technologie." Die Vertrauenswürdigkeit der Netzwerkausrüster müsse gewährleistet sein. Schließlich sei 5G die digitale Lebensader der Zukunft./bw/DP/jha