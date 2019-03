SPD lehnt CSU-Rentenplan ab

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD lehnt den Vorschlag eines "Rentenschutzschirms für das Alter" von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab. "Wir von der SPD wollen eine Grundrente die wirkt", sagte SPD-Fraktionsvize Katja Mast am Sonntag dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Deshalb habe Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einen Vorschlag gemacht, "der ein Leben voller Arbeit, Kindererziehung und Pflege honoriert. Denn wer eigene Beiträge in der Rente hat, soll mehr haben als Grundsicherung", so Mast.

Die SPD-Politikerin sagte, dass ihre Partei bei den bislang von Heil vorgelegten Plänen zur Grundrente bleibe. "Der Gesetzentwurf kommt im Mai. Über die Steuer werden wir den sozialen Ausgleich organisieren", sagte Mast dem RND. Die Union lehnt Heils Vorhaben ab. Sie kritisiert vor allem, dass das Konzept des Ministers keine Bedürftigkeitsprüfung vorsieht.

Foto: über dts Nachrichtenagentur