SPD kritisiert Sendeverbot für Deutsche Welle in Russland

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland scharf verurteilt. Die Entscheidung sei vollkommen aus der Luft gegriffen, sagte Kühnert am Freitag in Berlin. "Das ist politische Willkür, mit der dort vorgegangen wird." Erneut werde die Pressefreiheit völlig unzulässig eingeschränkt - "und das in einem Land, in dem es mit der Pressefreiheit leider sowieso schon nicht sonderlich weit her ist", sagte Kühnert. Er gehe davon aus, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Thema bei seinem geplanten Besuch in Moskau ansprechen werde.

Russland hatte der Deutschen Welle (DW), dem Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, am Donnerstag ein Sendeverbot erteilt. Zudem verfügte das russische Außenministerium die Schließung des Korrespondentenbüros in Moskau und den Entzug der Akkreditierungen der Journalisten. Am Mittwoch hatte die Kommission für Zulassung und Aufsicht bei den Medienanstalten die Verbreitung des deutschsprachigen TV-Programms des russischen Staatssenders RT DE wegen einer fehlenden Sendelizenz untersagt./tam/DP/eas