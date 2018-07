SPD fordert noch heute Koalitionsgipfel

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Eskalation im Asylstreit zwischen CDU und CSU fordert die SPD noch am Montag einen Koalitionsgipfel bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU).



"Die Zukunft der Regierung wird da besprochen", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Montag nach einer Sitzung des Vorstands in Berlin. Es gebe keinen Automatismus, dass die SPD einen Kompromiss im Asylstreit zwischen CDU und CSU mittrage. "Die Union führt ein rücksichtsloses Drama auf". Gerade die CSU sei auf einem beispiellosen Ego-Trip. "So geht es nicht weiter." CDU und CSU müssten ihre Streitereien beenden. "Das Schwarzer-Peter-Spiel zwischen CDU und CSU muss aufhören." Das geforderte Treffen im Kanzleramt solle am Abend stattfinden. "Mein Geduldsfaden ist jetzt langsam dünn geworden", sagte Nahles. Noch stehe die SPD aber zu der großen Koalition./ir/DP/jha